Oylat Kaplıcaları Yolu Kar Nedeniyle Kapandı — Çok Sayıda Araç Mahsur

Oylat Kaplıcaları Yolu Kar Nedeniyle Kapandı
İnegöl'de yoğun kar ulaşımı aksattı
Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Oylat Kaplıcaları yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken, bölgede çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.
Olayın bildirilmesi üzerine harekete geçen İnegöl Belediyesi ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Yetkililer, yol koşulları düzelene kadar sürücülere zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve kış lastiği bulunmayan araçlarla bölgeye gitmemeleri yönünde uyarıda bulundu.
