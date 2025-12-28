Necmettin Nursaçan'ın Eşi Pakize Nursaçan Hayatını Kaybetti

Necmettin Nursaçan'ın eşi Pakize Nursaçan vefat etti

Cenaze Hulusi Akar Camii'nde kılındı, Asri Mezarlığa defnedildi

Eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan'ın eşi Pakize Nursaçan, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Cenaze namazı ikindi namazını müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılındı. Eşinin cenaze namazını kıldıran Necmettin Nursaçan törende duygusal anlar yaşadı.

"Ebediyete uğurladığımız kişilerden biri, benim 67 yıllık hayat arkadaşımdır. Saliha bir hanımdı. Devletimiz beni yurt içinde, yurt dışında görevlendirdi, bir Ramazan evimde kalmamışımdır. Bu kadın; benim çocuklarımın anası oldu, babası oldu. Ben hakkımı helal ediyorum, siz de hakkınızı helal eder misiniz"

Kılınan namazın ardından Nursaçan'ın cenazesi Asri Mezarlığa defnedildi.

Cenaze törenine; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Tahir Nursaçan, Nursaçan ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

ESKİ DİYANET İŞLERİ BAŞKAN YARDIMCISI NECMETTİN NURSAÇAN'IN EŞİ PAKİZE NURSAÇAN HAYATINI KAYBETTİ. NURSAÇAN'IN CENAZE NAMAZINI EŞİ NECMETTİN NURSAÇAN KILDIRDI.