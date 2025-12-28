DOLAR
Necmettin Nursaçan'ın Eşi Pakize Nursaçan Hayatını Kaybetti

Eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan'ın eşi Pakize Nursaçan 86 yaşında vefat etti; cenaze Hulusi Akar Camii'nde kılındı ve Asri Mezarlığa defnedildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 16:32
Eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan'ın eşi Pakize Nursaçan, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Cenaze namazı ikindi namazını müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılındı. Eşinin cenaze namazını kıldıran Necmettin Nursaçan törende duygusal anlar yaşadı.

"Ebediyete uğurladığımız kişilerden biri, benim 67 yıllık hayat arkadaşımdır. Saliha bir hanımdı. Devletimiz beni yurt içinde, yurt dışında görevlendirdi, bir Ramazan evimde kalmamışımdır. Bu kadın; benim çocuklarımın anası oldu, babası oldu. Ben hakkımı helal ediyorum, siz de hakkınızı helal eder misiniz"

Kılınan namazın ardından Nursaçan'ın cenazesi Asri Mezarlığa defnedildi.

Cenaze törenine; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Tahir Nursaçan, Nursaçan ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

