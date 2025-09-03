Balata Mülteci Kampı'nda Baskın: İsrail Ordusu Bir Filistinliyi Öldürdü

Olayın ayrıntıları ve bölgesel bağlam

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, İsrail özel birlikleri'nin kampa sızarak bir evi kuşattığını, daha sonra takviye birliklerin de gelmesiyle geniş çaplı bir baskın düzenlendiğini aktardı.

Kampta baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbede çıktı. Görgü tanımları, İsrail askerlerinin kendilerine taş atan Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale ettiğini gösteriyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı açıklamasında, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 25 yaşındaki Muhammed Cemal Ömer Medeni'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusunun, kampta en az bir kişiyi gözaltına aldıktan sonra bölgeden çekildiği belirtildi.

Genel durum

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği baskın ve saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 1017'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandığı bildiriliyor.