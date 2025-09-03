DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
48,05 -0,16%
ALTIN
4.684,7 -0,2%
BITCOIN
4.575.801,79 0,21%

Balata Mülteci Kampı'nda Baskın: İsrail Ordusu Bir Filistinliyi Öldürdü

Nablus'un doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında 25 yaşındaki Muhammed Cemal Ömer Medeni hayatını kaybetti, en az bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 12:26
Balata Mülteci Kampı'nda Baskın: İsrail Ordusu Bir Filistinliyi Öldürdü

Balata Mülteci Kampı'nda Baskın: İsrail Ordusu Bir Filistinliyi Öldürdü

Olayın ayrıntıları ve bölgesel bağlam

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin doğusundaki Balata Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, İsrail özel birlikleri'nin kampa sızarak bir evi kuşattığını, daha sonra takviye birliklerin de gelmesiyle geniş çaplı bir baskın düzenlendiğini aktardı.

Kampta baskına karşı çıkan Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbede çıktı. Görgü tanımları, İsrail askerlerinin kendilerine taş atan Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale ettiğini gösteriyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı açıklamasında, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 25 yaşındaki Muhammed Cemal Ömer Medeni'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusunun, kampta en az bir kişiyi gözaltına aldıktan sonra bölgeden çekildiği belirtildi.

Genel durum

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği baskın ve saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 1017'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandığı bildiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı
2
Bağcılar'da Fındıkkıran Ameliyatı: 19 Yaşındaki Sümeyye Sağlığına Kavuştu
3
Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı
4
İzmir'de Eğitim Uçağı Mısır Tarlasına Düştü — Tanık Anlatıyor
5
Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor
6
Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa, BBP Lideri Mustafa Destici'yi Ziyaret Etti
7
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş