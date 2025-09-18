Balıkesir Ayvalık'ta Lastik Botta 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri kaçak göçü önledi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Ekiplerin durdurduğu lastik bottaki göçmenlerden 8'i çocuk olmak üzere toplam 23 kişi yakalandı.

Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Merkezi'ne gönderildi.

