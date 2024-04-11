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Balıkesir'de 300 gündür kayıp olan Korhan Berzeg'den hala haber yok

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 17 Haziran 2023'te kaybolan Korhan Berzeg'den 300 gündür haber alınamıyor. 130 gün boyunca aranan Berzeg'in izine rastlanamamış ve arama çalışmaları sonlandırılmıştı.

Yayın Tarihi: 11.04.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 17:24
Balıkesir'de 300 gündür kayıp olan Korhan Berzeg'den hala haber yok

Balıkesir Gönen'de Kaybolan Korhan Berzeg Hala Bulunamadı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde tatil için bulunduğu yazlık evinden ayrıldıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg, tam 300 gündür haber alınamıyor. Arama çalışmaları 130'uncu gün sonunda sonlandırıldı ve artık gelen bir ihbar da yok. Eşi Angela Berzeg, sosyal medya hesabından Korhan Berzeg’in fotoğrafını paylaşarak, “Neredesin Korhan, hala bekliyoruz" notunu düştü. Aile, Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi’ndeki evlerini kapattı ve bölgeden ayrıldı.

Korhan Berzeg'in Kayboluşu ve Arama Çalışmaları

Korhan Berzeg, ABD'deki Dünya Bankası'nda çalıştıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada'daki evine yerleşmişti. 2023 Mayıs'ında eşi Angela Berzeg ile memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evlerine gelen Korhan Berzeg, 17 Haziran'da köpeği Tina ile yürüyüşe çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Arama çalışmalarında bölge genişletildi, fakat Berzeg ve köpeği bulunamadı.

Korhan Berzeg'in köpeği Tina, kaybolduktan 74 gün sonra, Armutlu Mahallesi'ndeki eve geri döndü. Ancak Tina'nın bırakıldığı yerden geri dönmesi, Berzeg'in bulunmasına yardımcı olmadı. Arama çalışmaları sırasında hiçbir iz bulunamadı ve 130'uncu gün sonunda sonlandırıldı.

Umutsuz Bekleyiş

Berzeg'in kayboluşunun üzerinden 300 gün geçtiği halde hala bir iz bulunamadı. Aile, umutsuz bekleyiş içinde ve Armutlu Mahallesi'ne artık gelmiyorlar. Angela Berzeg, sosyal medya hesabından eşinin fotoğrafını paylaşarak onu hala sevdiklerini ve beklediklerini belirtiyor. Ancak Korhan Berzeg'in akıbeti hala meçhul.

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