Balıkesir'de FETÖ Hükümlüsü E.K. Operasyonla Yakalandı

Balıkesir'deki FETÖ Hükümlüsü Yakalandı

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü E.K. güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Operasyon Detayları

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan FETÖ hükümlüsü E.K.'nin Gönen ilçesindeki bir adreste bulunduğunu tespit etti. Yapılan operasyon sonucunda hükümlü, gözaltına alındı.

Yakalama işlemleri tamamlanan E.K., gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.