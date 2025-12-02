Balıkesir'de Kaymakam Cumali Atilla'dan Yeşim Meço Davutoğlu'na 9 Makine Bağışı Teşekkürü

Balıkesir'de Kaymakam’tan Hayırsevere Teşekkür

Burhaniye giyim atölyesi yenilenen ekipmanlarla güçlendi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde ilçe Kaymakamı Cumali Atilla, giyim atölyesine 9 makine bağışlayan hayırsever Yeşim Meço Davutoğlu’na teşekkür belgesi verdi.

Kaymakam Atilla, atölye kursiyerleriyle sohbet ederek giyim öğretmeni Özlem Tezcan’dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve atölyeye destek sözü verdi. Ziyarette öğretmen ve kursiyerlerle hatıra fotoğrafı çektirildi.

Yeşim Meço Davutoğlu, eşi eski Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu ile görevi dolayısıyla Afrika'da bulunduğu dönemde başlattığı hayır çalışmalarını Burhaniye'de de sürdürüyor. Davutoğlu, Şehit İlyas Arslan Halk Eğitimi Merkezine bağlı Ahmet Akın Kültür Merkezindeki Giyim Atölyesi'ne 8 dikiş makinesi ile bir bilgisayar kontrollü kopya kesim makinesi bağışladı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, atölyede hafta içi ve akşam saatlerinde açılan dört farklı kursta yaklaşık 100 kursiyerin eğitim aldığını belirtti. Ziyarette ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni de yer aldı.

Davutoğlu, eşi ve dernek çalışmaları kapsamında kurdukları Aşure Derneği vasıtasıyla Tanzanya'da 77 yetim çocuğu baktıklarını, dernek aracılığıyla makine yardımlarının ve desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Kaymakam Cumali Atilla, bağış nedeniyle Yeşim Meço Davutoğlu'na teşekkür belgesini takdim etti ve atölyenin gelişimi için gereken desteği sağlayacaklarını ifade etti.

BURHANİYE İLÇE KAYMAKAMI CUMALİ ATİLLA, GİYİM ATÖLYESİNE 9 MAKİNE BAĞIŞLAYAN HAYIRSEVER YEŞİM MEÇO DAVUTOĞLU'NA TEŞEKKÜR BELGESİ VERDİ.