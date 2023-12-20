Balıkesir'de korkutan deprem: 3.6 ile sallandı korku dolu anlar yaşandı

Yeni güne depremle uyanıldı. Balıkesir sabah 7.21 sularında 3,6 şiddetinde depremle güne başladı. AFAD tarafından gelen açıklamaya göre deprem Balıkesir'in Altıeylül ilçesi merkezli olarak gerçekleşti.

Balıkesir'de korkutan deprem: 3.6 ile sallandı korku dolu anlar yaşandı
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Türkiye yeniden deprem paniği ile güne başladı. Marmara Bölgesi bir kez daha deprem korkusu yaşadı. Depremin merkez üssü olarak Balıkesir Altıeylül ilçesi olarak kayıtlara geçti. Yerin 6.92 km altında gerçekleşen depremin sarsıntısı panik yarattı.

deprem

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