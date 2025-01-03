Balıkesir'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 18 Yaralı

Balıkesir'deki Feci Kaza Detayları

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen kazada, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Kazanın Sebebi ve Olay Yeri

Cemal Demir yönetimindeki 10 VZ 975 plakalı yolcu minibüsü, Balıkesir’den Dursunbey ilçesine doğru hareket ederken Hotaşlar Mahallesi’ndeki yolda, Enes Kabakoğlu'nun kullandığı 10 F 2428 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü devrildi, otomobil ise yoldan çıktı.

Kurtarma Çalışmaları

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından Ramazan Kabakoğlu ve Zeki Bulcak isimli iki kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı.

Yaralıların Durumu

Kaza sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre, otomobil sürücüsü Enes Kabakoğlu'nun sağlık durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise genel durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.