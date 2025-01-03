DOLAR
35,37 -0,12%
EURO
36,42 -0,16%
ALTIN
3.003,7 0,57%
BITCOIN
3.468.941,11 -0,72%

Balıkesir'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 18 Yaralı

Balıkesir’de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 18:06
Balıkesir'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 18 Yaralı

Balıkesir'deki Feci Kaza Detayları

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde meydana gelen kazada, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Kazanın Sebebi ve Olay Yeri

Cemal Demir yönetimindeki 10 VZ 975 plakalı yolcu minibüsü, Balıkesir’den Dursunbey ilçesine doğru hareket ederken Hotaşlar Mahallesi’ndeki yolda, Enes Kabakoğlu'nun kullandığı 10 F 2428 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü devrildi, otomobil ise yoldan çıktı.

Kurtarma Çalışmaları

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından Ramazan Kabakoğlu ve Zeki Bulcak isimli iki kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı.

Yaralıların Durumu

Kaza sonrası yapılan ilk değerlendirmelere göre, otomobil sürücüsü Enes Kabakoğlu'nun sağlık durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise genel durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre, 2...

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre, 2...

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da Yol Kenarında Ölü Bulunan Çocuğun Ailesi Tutuklandı
2
İskoçya'da 2017'den Bu Yana 1501 Bebek Uyuşturucu Bağımlısı Olarak Doğdu
3
Antalya DOB, Yeni Yılı "Tosca" ile Başlatıyor
4
Adalet Bakanı Tunç, İzmir'de Yeni Projeleri Tanıttı
5
İliç'teki Altın Madeni Heyelanında 43 Sanığa İddianame: Cezalar Yolda
6
İsrail Askerleri Batı Şeria'da Filistinliyi Yaraladı
7
Çankırı'da 'Vatan Millet Aşkına Buluşması' Gerçekleşti

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!