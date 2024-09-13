Balıkesir'de PKK/KCK Propagandası Yapan Şüpheli Yakalandı

Balıkesir'de Terör Operasyonu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen bir şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarma'dan Hızlı Müdahale

Silahlı terör örgütleri ile bağlantılı şahısların eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla yürütülen çalışmalarda, jandarma ekipleri ilçede "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapma" suçundan aranan bir kişiyi başarılı bir şekilde yakaladı. Bu tutuklama, terörle mücadele operasyonlarının bir parçası olarak kaydedildi.

Gözaltı Süreci Devam Ediyor

Yakalanan şüphelinin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.