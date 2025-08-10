DOLAR
Balıkesir'de Süt Ürünleri Fabrikasında Yangın: Müdahale Devam Ediyor

Balıkesir'in Gönen ilçesindeki süt ürünleri fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 19:31
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 21:19
Balıkesir'de Süt Ürünleri Fabrikasında Yangın: Müdahale Devam Ediyor

Balıkesir'in Gönen ilçesinde yer alan bir süt ürünleri fabrikasında meydana gelen yangına müdahale çalışmaları sürüyor. Olay, ilçeye bağlı Hasanbey Mahallesi'ndeki fabrikanın sevkiyat bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Yangın ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi hızla bölgeye intikal etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ait 13 araç, 2 arazöz ve diğer kurumlara ait 8 araç, yangına müdahale etmek üzere olay yerine gönderildi.

İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Yangının neden kaynaklandığına dair araştırmalar ise devam etmektedir.

