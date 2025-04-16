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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. Aramalarda birçok uyuşturucu unsur ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 13:04
Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği büyük uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu ticaretine karşı sürdürdüğü mücadelenin bir parçası olarak Altıeylül ilçesinde çeşitli adreslere baskın düzenledi.

Arama Sonuçları

Yapılan baskınlarda, 3 ev, 2 iş yeri ve 1 depo olmak üzere toplam altı noktada arama gerçekleştirildi. Bu operasyon sonucunda 162 uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu kullanım aparatı, 365 kilogram kaçak tütün, sigara sarma makinesi ve 30 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Devam Eden İşlemler

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında jandarmada işlemler devam ediyor. Bu operasyon, Balıkesir'de uyuşturucu ile mücadele konusunda atılan önemli adımlardan biri olarak kaydedildi.

Balıkesir’de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı. Söz...

Balıkesir’de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 162 uyuşturucu hap, hassas terazi, uyuşturucu kullanım aparatı, 365 kilogram kaçak tütün, sigara sarma makinesi ve 30 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

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