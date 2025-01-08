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Balıkesir'deki Öğrencilerden İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Desteği

Balıkesir'de gastronomi öğrencileri, 37 ihtiyaç sahibi aileye günlük sıcak yemek ulaştırarak sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 13:16
Balıkesir'deki Öğrencilerden İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Desteği

Balıkesir'de Üstün Bir Sosyal Sorumluluk Projesi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) gastronomi bölümü öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelere yönlendirdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çekiyor. Öğrenciler, her gün belirlenen 37 aileye toplamda 151 porsiyon sıcak yemek ulaştırıyor.

Proje Hakkında Bilgiler

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban tarafından verilen "Takım Çalışması" dersi kapsamında, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencileri, Buse Nur Ersoylu, Seçkin Onur Bayrak, Azra Kaynarca, Taner Çakar, Ece Nur Kalaycık ve Halil İbrahim Erdoğan'ın aktif katkılarıyla bu anlamlı projeye imza attılar. Proje, ihtiyaç sahibi bireylere sıcak yemek ulaştırmak amacıyla yürütülüyor.

Modern eğitim mutfağında özenle hazırlanan yemeklerin tüm aşamalarında öğrencilere destek olan Dekan İlban, "Diğer projelerde olduğu gibi sosyal sorumluluk projemize de büyük önem veriyoruz. Bu çalışma bizim için çok anlamlıydı. Öğrencilerimizi böylesine önemli bir projede yer alırken daha istekli görmekten memnuniyet duyuyorum. Hazırlanan paketleri yerlerine ulaştırmak için bir an önce çalışmalara başladılar" şeklinde konuştu.

Birlikte Güzel Anlar Yaşandı

Tüm öğrencileri projedeki başarılarından dolayı kutlayan İlban, bu tür kıymetli sosyal sorumluluk projelerinin sürekli hale geleceğini belirtti. Dağıtım sürecinde yaşanan sıcak ve anlamlı anlar, hem öğrencilere hem de ihtiyaç sahiplerine duygusal anlar yaşattı. Hazırlanan yemekler, her bir adresin kapısına özenle teslim edilirken, bu destekler, toplumsal dayanışmanın önemli bir örneği olarak kaydedildi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde faaliyet gösteren gastronomi bölümü öğrencileri tarafından...

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde faaliyet gösteren gastronomi bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan yemekler, kentteki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde faaliyet gösteren gastronomi bölümü öğrencileri tarafından...

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde faaliyet gösteren gastronomi bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan yemekler, kentteki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

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