Balıkesir'deki Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Balıkesir'in Susurluk ve Kepsut ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Henüz belirlenemeyen bir nedenle Gökçeören Mahallesi ile Babaköy Mahallesi arasında meydana gelen yangına, olayın ihbar edilmesiyle birlikte hızla müdahale başlatıldı.

Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının kontrolü için havadan ve karadan yoğun bir şekilde mücadele ediliyor.

Balıkesir'in Susurluk ve Kepsut ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.