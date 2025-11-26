Balıkesir Müzik Akademisi'nde 'Kahvenin Rengi, Müziğin Sesi' Etkinliği

Balıkesir Müzik Akademisi'nde sanat ve müzik bir arada

Balıkesir Müzik Akademisi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı'nın ikinci faaliyeti kapsamında öğretmenleri "Kahvenin Rengi, Müziğin Sesi" başlıklı etkinlikte buluşturdu. Etkinlik, BM 75. Yıl Gençlik Merkezinde gerçekleştirildi ve katılımcılara sanat dolu bir gün sundu.

Atölyede teknikler, ilham ve uygulama

BM 75. Yıl Gençlik Merkezi Görsel Sanatlar Atölyesinde yapılan çalışmada öğretmenler, müziğin ilham verici etkisi eşliğinde kahveyle boyama tekniğini uyguladı. Müzik Akademisi Koordinatörü Evrim Tan rehberliğinde, kahvenin boyamada kullanımı, teknik uygulamalar, geçmişten günümüze bu tekniğin kullanıldığı alanlar ve örnek eserler katılımcılarla paylaşıldı.

Atölye boyunca öğretmenler önce kara kalem ile çizimlerini oluşturdu, ardından bu çalışmalar kahve tonları ile renklendirildi. Süreç boyunca teknik bilgiler uygulanarak görsel üretim gerçekleştirildi.

Canlı müzikle eşleşen yaratım süreci

Etkinlikte Kanun Sanatçısı Anıl İbrahim Yıldırım ve Bilgisayar Mühendisi ve Gitarist Taylan Sezer enstrümanlarıyla yer aldı. Canlı müzik eşliğinde öğretmenler hem eserlerini oluşturdu hem de çalınan ve söylenen parçalara ara ara eşlik ederek keyifli dakikalar yaşadı.

Oluşturulan çalışmaların incelenmesi ve sunumunun ardından etkinlik, çekilen fotoğraflarla sonlandırıldı. Katılımcılar, sanat ve müziğin birleştiği bu deneyimde hem teknik bilgi kazandı hem de yaratıcı üretim fırsatı buldu.

