Balıkesir Sındırgı'da orman yangını kontrol altına alındı

Güncelleme

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Binmurt mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bağ evlerine yakın alandaki yangına ekipler hem havadan hem de karadan müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

