Balıkesir Susurluk'ta Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Günaydın Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına havadan helikopter ve uçak, karadan itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 19:14
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 20:12
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, kırsal Günaydın Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Olay yerine ekipler sevk edildi

Yangının henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı bildirildi. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

Müdahale biçimi ve son durum

Yangını söndürme çalışmaları, havadan helikopter ve uçaklarla, karadan ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle devam ediyor. Ekiplerin çalışmaları sürüyor ve gelişmeler bekleniyor.

