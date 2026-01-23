Balkan Barış Platformu'nun 2. Toplantısı İstanbul'da Başladı

Balkan Barış Platformu'nun ikinci toplantısı Çırağan Sarayı'nda başladı. Hakan Fidan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapacak; bölgesel sahiplenme ve somut projeler ön planda.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 13:11
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 13:11
Balkan Barış Platformu'nun 2. Toplantısı İstanbul'da Başladı

Balkan Barış Platformu'nun ikinci toplantısı İstanbul'da başladı

İstanbul Beşiktaş'taki Çırağan Sarayı'nda başlayan Balkan Barış Platformu'nun ikinci toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ev sahipliği yapıyor. Platformun ilk toplantısı geçtiğimiz yılın Temmuz ayında gerçekleştirilmişti.

Katılımcılar

Toplantıya Bakan Fidan'ın yanı sıra Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç, Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucunski ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Curiç katıldı.

Gündem ve Beklentiler

Toplantı kapsamında Bakan Fidan'ın mevkidaşlarıyla bir dizi ikili görüşme yapacağı bildirildi. Görüşmelerde bölgesel sahiplenme ilkesinin önemi vurgulanacak ve Balkan Barış Platformu'nun mevcut bölgesel ve uluslararası süreçlerin alternatifi değil, tamamlayıcısı ve destekleyicisi olduğu teyit edilecek.

Ayrıca Türkiye'nin Balkanlar'da barış, diyalog ve refaha katkı sağlayacak somut projelere dayanan bir iş birliği zemini oluşturma kararlılığı vurgulanacak. Bakan Fidan'ın, AB'nin genişleme sürecinin bölgesel hassasiyetleri gözeten ve birleştirici bir çerçevede yürütülmesinin önemine dikkat çekmesi bekleniyor.

Toplantı, bölgesel iş birliğini derinleştirmeye yönelik somut adımlar ve ikili temaslarla devam ediyor.

BALKAN BARIŞ PLATFORMU'NUN İKİNCİ TOPLANTISI DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN'IN EV SAHİPLİĞİNDE...

BALKAN BARIŞ PLATFORMU'NUN İKİNCİ TOPLANTISI DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN'IN EV SAHİPLİĞİNDE İSTANBUL'DA BAŞLADI. TOPLANTIDA BAKAN FİDAN'IN, ARNAVUTLUK, BOSNA-HERSEK, KARADAĞ, KOSOVA, KUZEY MAKEDONYA VE SIRBİSTANLI MEVKİDAŞLARIYLA İKİLİ GÖRÜŞMELERDE BULUNACAĞI ÖĞRENİLDİ.

BALKAN BARIŞ PLATFORMU'NUN İKİNCİ TOPLANTISI DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN'IN EV SAHİPLİĞİNDE...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bozbey: Bursa’nın Geleceği İçin Su Kaynaklarını Korumak Ortak Sorumluluğumuz
2
Evde Tansiyon Ölçümü: Uzmandan Doğru Ölçüm İpuçları
3
Van'da İlk Kez: Uniportal VATS ile Göğüs Açılmadan Sol Üst Lobektomi
4
Bursa'da Bozbey: Su Kaynaklarını Korumak Ortak Sorumluluğumuz
5
Kemer’de Taşkın: Çamyuva’da 4 Çocuk ve Yaşlı Kadın Pansiyona Yerleştirildi
6
Saraydüzü'nde 2026-2027 Av Dönemi Kararları Açıklandı
7
Sultangazi'ye Yeni Spor Merkezi: Yunus Emre'de Yarı Olimpik Havuz ve Spor Salonları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları