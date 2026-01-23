Balkan Barış Platformu'nun 2. Toplantısı İstanbul'da Başladı

Balkan Barış Platformu'nun ikinci toplantısı İstanbul'da başladı

İstanbul Beşiktaş'taki Çırağan Sarayı'nda başlayan Balkan Barış Platformu'nun ikinci toplantısına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ev sahipliği yapıyor. Platformun ilk toplantısı geçtiğimiz yılın Temmuz ayında gerçekleştirilmişti.

Katılımcılar

Toplantıya Bakan Fidan'ın yanı sıra Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç, Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla-Schwarz, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucunski ve Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Curiç katıldı.

Gündem ve Beklentiler

Toplantı kapsamında Bakan Fidan'ın mevkidaşlarıyla bir dizi ikili görüşme yapacağı bildirildi. Görüşmelerde bölgesel sahiplenme ilkesinin önemi vurgulanacak ve Balkan Barış Platformu'nun mevcut bölgesel ve uluslararası süreçlerin alternatifi değil, tamamlayıcısı ve destekleyicisi olduğu teyit edilecek.

Ayrıca Türkiye'nin Balkanlar'da barış, diyalog ve refaha katkı sağlayacak somut projelere dayanan bir iş birliği zemini oluşturma kararlılığı vurgulanacak. Bakan Fidan'ın, AB'nin genişleme sürecinin bölgesel hassasiyetleri gözeten ve birleştirici bir çerçevede yürütülmesinin önemine dikkat çekmesi bekleniyor.

Toplantı, bölgesel iş birliğini derinleştirmeye yönelik somut adımlar ve ikili temaslarla devam ediyor.

