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Balkanlar'da 15 Temmuz Anma Etkinlikleri Düzenlendi

Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Sırbistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri yapıldı.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 16:24
Balkanlar'da 15 Temmuz Anma Etkinlikleri Düzenlendi

Balkan Ülkeleri 15 Temmuz'u Unutmadı

Balkan ülkeleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli anma etkinlikleri gerçekleştirdi. Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Sırbistan bu önemli günü anmak için bir araya geldi.

Kosova'da Anma Töreni

Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen törene, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ev sahipliği yaptı. Etkinliğe, Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Kosova'nın Geleceği için İttifak Genel Başkanı Ramush Haradinaj ve diğer Türk ve uluslararası kurum temsilcileri katıldı.

Tören, saygı duruşu, milli marşların okunması ve şehitler için yapılan dualarla başladı. Konuşan Büyükelçi Angılı, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, Kosova'nın bu sinsi yapının tehdidi altında olduğunu vurguladı. Angılı, "Kosova ile aramızdaki güvenlik işbirliğini geliştirmek, dostluğumuz kadar kardeşliğimizin de gereğidir" dedi.

Bakan Damka da, Türkiye'nin yaşadığı zorlu süreci hissettiklerini ve Türkiye'nin huzurunun, bölgedeki tüm dost halklar için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti.

Kuzey Makedonya'daki Etkinlikler

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen anma törenine, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy katıldı. Törende, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova, Meclis Başkanı Afrim Gashi gibi üst düzey yetkililer de yer aldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ulusoy, 15 Temmuz'un milletin zaferi olduğunu anlatarak, bu hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve Türk halkının kararlı duruşuyla engellendiğini belirtti. Programda ayrıca dua ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Balkan ülkeleri Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Sırbistan'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli...

Balkan ülkeleri Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Sırbistan'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Arnavutluk'un başkenti Tiran'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Balkan ülkeleri Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Sırbistan'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli...

Balkan ülkeleri Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Sırbistan'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Arnavutluk'un başkenti Tiran'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

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