BAMEX Bamako: Türk Savunma Sanayisi 11-14 Kasım'da Afrika'da Buluşuyor

BAMEX 11-14 Kasım'da Bamako'da ilk kez düzenleniyor; Baykar, ASELSAN, MKE ve diğer Türk firmaları Afrika karar vericileriyle buluşacak, ürünler sahada test edilecek.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 10:02
BAMEX Bamako: Türk Savunma Sanayisi 11-14 Kasım'da Afrika'da Buluşuyor

BAMEX Bamako: Türk savunma sanayisinin Afrika çıkarması 11-14 Kasım'da

BAMEX, Mali'nin başkenti Bamako'da 11-14 Kasım tarihlerinde ilk kez düzenleniyor. Organizasyon, Baykar, ASELSAN, MKE ve Roketsan gibi önde gelen Türk savunma sanayisi firmalarını Afrika ülkelerinin karar vericileriyle bir araya getirecek.

Organizasyon, yer ve katılımcılar

Etkinlik, Mali Cumhurbaşkanlığı ve Sivil Güvenlik Bakanlığı himayesinde, Türk firması Prontaron Savunma Sanayi Organizasyon ve Dış Ticaret Ltd. Şti. (The Peak Defense) tarafından Bamako Fuar ve Gösteri Merkezi (FEBAK)'de gerçekleştirilecek. İlk edisyon yalnızca Türk katılımcılara açık tutulacak.

BAMEX Yönetim Kurulu Başkanı Harun Saraç, organizasyona çoğunluğu Afrika'dan olmak üzere 35'ten fazla ülkeden üst düzey delegasyon katılmasının beklendiğini belirtti. Etkinliğin fikir olarak, geçen yıl Bamako'da düzenlenen ve büyük yankı uyandıran demo gösterisinin ardından Mali makamlarının talebiyle bir fuara dönüştürüldüğünü aktardı.

Fuar programı ve sahada test imkanı

Etkinlik dört gün sürecek; ilk iki gün fuar, son iki gün ise "Demo Day" olarak planlandı. Saraç, katılımcı firmaların ürünlerini Bamako'ya yakın korunaklı bir askeri bölgede ve ülke heyetlerinin önünde sahada sergileyip test edebileceklerini vurguladı.

Baykar, MKE, ASELSAN ve Roketsan'ın da aralarında olduğu Türk firmalarının fuarda yer alacağı belirtilerek, BAMEX'in Afrika ülkelerinin güvenlik ihtiyaçlarına yönelik modern çözümleri doğrudan inceleme, yatırım, teknoloji transferi ve ortak üretim fırsatlarını güçlendirme hedefi taşıdığı ifade edildi.

Stratejik işbirliği ve bölgesel önem

Saraç, gelecek yıl fuarın Türk firmalarının yanı sıra uluslararası savunma sanayisi şirketlerine de açılacağını belirtti. Afrika'da düzenlenen birçok savunma fuarından farklı olarak BAMEX'in devlet başkanları, savunma bakanları ve en üst düzey delegasyonların katılımıyla ürünlerin sadece sergilenmediği, aynı zamanda sahada test edildiği bir format sunduğu ifade edildi.

Mali'nin Sahel bölgesindeki güvenlik önemi vurgulanarak, Türkiye ile Mali arasındaki mevcut savunma sanayisi işbirliklerinin bazı sistem, entegrasyon ve eğitim-donanım projeleri aracılığıyla Mali'nin güvenlik kapasitelerini güçlendirdiği hatırlatıldı. Saraç, BAMEX'in Afrika ülkelerinin güvenilir ve uzun vadeli ortaklık arayışına cevap sunduğunu ve Türkiye'yi sadece tedarikçi değil, güvenilir bir stratejik ortak olarak konumlandırdığını söyledi.

Son olarak Saraç, organizasyonun Türkiye markası ve imajını Afrika'da güvenilir, yenilikçi ve stratejik partner olarak pekiştirdiğini ve bunun uzun vadede diplomatik ve ekonomik ilişkilerde de Türkiye'ye avantaj sağlayacağını belirtti.

