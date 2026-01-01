DOLAR
Bandırma 2026'ya Coşkuyla Girdi

Bandırma'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki yılbaşı kutlamasıyla 2026 coşkuyla karşılandı; ışıklar, yapay çam ve toplu geri sayım dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 00:39
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 00:39
Cumhuriyet Meydanı'nda renkli kutlama ve yoğun katılım

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 2026 yılı renkli görüntüler ve büyük bir coşkuyla karşılandı. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan yılbaşı temalı yapay çam ağacı, özellikle çocukların yoğun ilgisini çekti.

Meydandaki ışıklandırmalar, Bandırma'nın dört bir yanından gelen vatandaşlara adeta görsel bir şölen sundu. Süslemeler Belediye Nikah Salonu önünden başlayıp ilçenin işlek cadde ve sokaklarına kadar uzandı ve yılbaşı ruhunu kent geneline yaydı.

2025'in son saatlerinde meydanda toplanan vatandaşlar, birlikte yaptıkları geri sayımın ardından saatler 00.00'ı gösterdiğinde büyük bir coşkuyla 2026 yılını karşıladı. Kutlamalarda alkışlar, tezahüratlar ve iyi dilekler ön plandaydı; sevdikleriyle bir arada yeni yılın mutluluğu paylaşıldı.

Organizasyona katılanlar, hazırlıklardan duydukları memnuniyeti ifade ederek 2026'nın barış, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. Katılım ve düzenleme hakkında övgü dolu sözler Bandırma Belediyesi'ne yöneltildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

