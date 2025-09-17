Bangladeş: ABD uçakları yalnızca 'Operation Pacific Angel 25-3' için bulundu

Bangladeş: ABD uçakları yalnızca 'Operation Pacific Angel 25-3' tatbikatı için bulundu

ISPR'den açıklama

Bangladeş Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR), Chattogram kentinde görülen ABD hava araçlarına ilişkin spekülasyonların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

ISPR açıklamasında, sosyal medyada geniş yankı uyandıran görüntülerle ilgili iddiaların asılsız olduğu vurgulanarak, ABD personelinin ülkede yalnızca 'Operation Pacific Angel 25-3' askeri tatbikatını yürütmek amacıyla bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, tatbikatın amacının acil tıbbi yardım ve arama-kurtarma eğitimi sağlamak olduğu kaydedildi.

Tatbikata 150 Bangladeş Hava Kuvvetleri personeli ile 92 ABD Pasifik Hava Kuvvetleri personeli'nin katıldığı, tatbikatın 13 Eylül'den bu yana sürdüğü ve yarın sonlanmasının beklendiği bilgisi paylaşıldı.

Görüntüler, tatbikata katılan ABD'ye ait uçak ve helikopterlerin Shah Amanat Uluslararası Havaalanı'ndaki sahnelerini içeriyor; bu kareler, hangi amaçla konuşlandırıldıkları konusunda yoğun spekülasyonlara neden olmuştu.

ISPR'nin açıklaması, Bdnews24'ün haberine dayandırılarak yapıldı ve yetkililer spekülasyonları sonlandırmayı hedefliyor.