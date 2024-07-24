Bangladeş Dışişleri Bakanı Yabancı Misyonlara Protestolarla İlgili Açıklama Yapmamaları Çağrısında Bulundu

Bangladeş'ten Yabancı Misyonlara Açıklama Çağrısı

Bangladeş Dışişleri Bakanı Hasan Mahmud, ülkedeki yabancı diplomatlardan, "kamuda kontenjan kararı" protestolarına dair açıklama yapmamalarını istedi.

Hatalı Bilgiler Üzerine Açıklama

Bakan Mahmud, basın toplantısında birçok yabancı misyonun durum hakkında yanlış bilgi edindiğini belirtti ve protestolar sırasında kamu mallarına verilen zarara dikkat çekti.

Mahmud, konu hakkında yabancı diplomatları bilgilendirdiğini ve protestolarla ilgili kaygı ifadelerinde bulunmamaları çağrısında bulundu.

Protestolar ve Gözaltına Alınmalar

Öte yandan, Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) Genel Sekreteri Mirza Fahrul İslam Alamgir, protestolar sırasında 2.000'den fazla parti üyesinin haksız yere gözaltına alındığını öne sürdü.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ise şiddet olaylarından muhalefet partilerini sorumlu tutarak, protestolara yönelik tepkisini dile getirdi.

Protestoların Arka Planı

Bangladeş'teki "kamuda kontenjan kararı" protestoları, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların çocuklarına yönelik kontenjan ayrılması kararı sonrasında başlamıştı.

Bangladeş Yüksek Mahkemesi, 21 Temmuz’da bu kontenjanı, %30'dan %5'e düşürerek, %2'sinin etnik azınlık ve engellilere, %93'ünün ise liyakat esasına göre tahsis edilmesine karar verdi.

Protestoların Son Durumu

Bangladeş Adalet Bakanı Anisul Huq, gerginliğin azalmasıyla birlikte protestolar nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasaklarının kademeli olarak kaldırılacağını müjdeledi. Bazı işyerleri ve resmi kurumlar ise hizmet vermeye başladı.

Protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısının 197'ye yükseldiği bildiriliyor.