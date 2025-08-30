DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.458.031,91 -0,78%

Bangladeş'te 16 Kişi 'Terörle Mücadele' Yasası Kapsamında Tutuklandı

Bangladeş'te eski Bakan Abdül Latif Sıddık'ın da aralarında olduğu 16 kişi, 'hükümeti devirmeyi planlama' suçlamasıyla terörle mücadele yasası kapsamında tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 01:01
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 01:01
Bangladeş'te 16 Kişi 'Terörle Mücadele' Yasası Kapsamında Tutuklandı

Bangladeş'te 16 Kişi 'Terörle Mücadele' Yasası Kapsamında Tutuklandı

Bangladeş resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS)'nın haberine göre, dün başkent Dakka'da, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılmış kişiler tarafından organize edilen bir toplantı yapıldı.

Toplantıya katılan eski Telekomünikasyon Bakanı Abdül Latif Sıddık ve diğer 15 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Söz konusu kişiler, 'hükümeti devirmeyi planlama' suçlamasıyla mahkemeye sevkedildi ve terörle mücadele yasası kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararı sonrası, Temmuz 2024 ortasında öğrencilerin öncülüğünde protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkeme'nin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla tekrar sokaklara döküldü. Gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken, Başbakan Şeyh Hasina resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş; bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı. Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

İLGİLİ HABERLER

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bangladeş'te 16 Kişi 'Terörle Mücadele' Yasası Kapsamında Tutuklandı
2
TAG Otoyolu'nda Otobüs Yangını: 31 Yolcu Tahliye Edildi
3
Burhanettin Duran'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
4
Atina'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü resepsiyonu
5
İsrail'in Gazze'de 233 İslam alimi ve 20 Hristiyanı hedef aldığı iddiası
6
Bingöl'de 33 Asker İçin Anma Töreni Düzenlendi
7
Bahçeli'den Terör Mesajı: 'Kardeşlik Kazanacak, Terör Kaybedecek!'

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı