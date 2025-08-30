Bangladeş'te 16 Kişi 'Terörle Mücadele' Yasası Kapsamında Tutuklandı

Bangladeş resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS)'nın haberine göre, dün başkent Dakka'da, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılmış kişiler tarafından organize edilen bir toplantı yapıldı.

Toplantıya katılan eski Telekomünikasyon Bakanı Abdül Latif Sıddık ve diğer 15 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Söz konusu kişiler, 'hükümeti devirmeyi planlama' suçlamasıyla mahkemeye sevkedildi ve terörle mücadele yasası kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ne olmuştu?

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararı sonrası, Temmuz 2024 ortasında öğrencilerin öncülüğünde protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkeme'nin temmuz sonunda kontenjan kotası oranlarını düşürmesiyle protestolara son verildiği duyurulmuştu.

Gösterilerdeki şiddet olaylarından sorumlu tutulan Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadının yasaklanmasının ardından protestocular, gösterilerde yaşamını yitirenler için "adalet" çağrısıyla tekrar sokaklara döküldü. Gösteriler sırasında şiddet olaylarında yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Şiddet olayları artarak devam ederken, Başbakan Şeyh Hasina resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş; bu sırada göstericiler Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı. Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.