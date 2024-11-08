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Bangladeş'te BNP'nin Seçim Talebiyle Yürüyüşü

Bangladeş Milliyetçi Partisi, seçim talebiyle yürüyüş düzenledi. Katılımcılar geçici hükümetten seçim yapılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 20:00
Bangladeş'te BNP'nin Seçim Talebiyle Yürüyüşü

Bangladeş'te Seçim Talebi İçin Yürüyüş Düzenlendi

Muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP), başkent Dakka'da bir yürüyüş düzenleyerek, geçici hükümetten seçim yapılmasını talep etti.

Katılımcılardan Yoğun Talepler

Yürüyüş, Ulusal Parlamento Binası'nda sona erdi ve buraya katılan binlerce kişi, "başdanışman" olarak görev yapan Muhammed Yunus'tan seçim istedi. BNP Genel Başkan Vekili Tarık Rahman, video konferans aracılığıyla katılımcılara hitap etti ve hükümetten kamuoyunun taleplerine uygun adımlar atmasını istedi.

Geçici Hükümetin Seçim Taahhüdü

BNP, geçici hükümetin göreve gelmesinden sonra 3 ay içinde genel seçimlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini daha önce de belirtmişti.

Önceki Protestolar ve Olaylar

Bangladeş'te 1971 yılındaki Bağımsızlık Savaşı'nda yer alan kişilerin çocuklarına kamuda ayrılan kontenjanların ardından temmuz ortasında büyük protestolar başlamıştı. Temmuz sonunda, Yüksek Mahkeme kontenjan oranlarını düşürünce gösteriler sona ermişti. Ancak şiddet olayları sonucu yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, pek çok kişi gözaltına alınmıştı.

Başbakan Şeyh Hasina, protestolar sırasında askeri helikopterle Hindistan'a gitmesiyle tartışmalara neden oldu. Bu sırada, göstericiler Başbakan'ın resmi konutuna saldırmıştı.

Nobel ödüllü Mohammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin ederek göreve başlamıştı.

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