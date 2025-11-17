Bangladeş'te Şeyh Hasina ve Asaduzzaman Khan Kamal'a İdam Cezası

Özel mahkeme, geçen yılki hükümet karşıtı protestolarda 'insanlığa karşı suçlar' gerekçesiyle eski Başbakan Şeyh Hasina ve eski İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal'ı idama mahkum etti.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 13:02
Bangladeş'te Şeyh Hasina ve Asaduzzaman Khan Kamal'a İdam Cezası

Bangladeş'te eski liderlere idam cezası

Bangladeş'te özel mahkeme, geçen yıl düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle devirik Başbakan Şeyh Hasina ve eski İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamalinsanlığa karşı işlenen suçlardan suçlu bularak idam cezasına çarptırdı.

Mahkeme kararı ve cezalar

Başkent Dakka'daki mahkeme, olaylar sırasında verilen emirler ve uygulamalar gerekçesiyle Hasina ile Kamal hakkında idam kararı verdi. Mahkeme, eski polis şefi Abdullah Al-Mamun için ise duruşmaya katkıları ve sunduğu maddi deliller dikkate alınarak 5 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme salonunda ve dışarıdaki tepkiler

Ölüm cezası açıklandığı sırada mahkeme salonunda ve dışarıda kısa süreli tezahüratlar duyuldu. Küçük bir grup, sanıkların idam edilmesini talep eden sloganlar attı. Mahkeme salonunda alkışlar yükselirken hakimler, salon düzeninin korunmasını istedi.

Hasina'nın açıklaması

Mahkeme kararının ardından Hasina, İngiliz ve Fransız haber ajanslarına yaptığı açıklamada kararı eleştirdi. Hasina, kararın seçilmemiş ve demokratik yetkisi olmayan bir hükümet tarafından kurulmuş hileli bir mahkeme tarafından verildiğini savunarak, kararları taraflı ve siyasi motivasyonlu olarak nitelendirdi.

Olayların geçmişi

Bangladeş'te geçen yıl öğrenciler öncülüğünde başlayan hükümet karşıtı gösteriler, 16 Temmuz'da devlet memurlarına sağlanan kontenjan uygulamasına ilişkin protestolarla alevlendi. Öğrenci liderlerinin sivil itaatsizlik çağrısı sonrası binlerce kişi Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasını talep etti. 5 Ağustos Pazartesi günü ülke genelindeki gösteriler sırasında polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşandı; şiddet olaylarına dayanamayan Hasina istifa ederek Hindistan'a kaçtı.

Olayların ardından Genelkurmay Başkanı Waker-uz-Zaman, Hasina'nın kaçışının ardından geçici bir hükümet kurulacağını ve parlamentonun feshedildiğini doğruladı. Geçici hükümete Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus'un başkanlık edeceği açıklanmıştı.

Can kaybı ve raporlar

Bangladeş Sağlık Bakanlığı, öğrenci protestoları sırasında polis ve güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 621'den fazla kişinin öldüğünü bildirirken, Birleşmiş Milletler söz konusu can kaybını yaklaşık bin 400 olarak aktardı.

BANGLADEŞ'TE ÖZEL MAHKEME, GEÇEN YIL DÜZENLENEN HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLARDA YAŞANAN ŞİDDET...

BANGLADEŞ'TE ÖZEL MAHKEME, GEÇEN YIL DÜZENLENEN HÜKÜMET KARŞITI PROTESTOLARDA YAŞANAN ŞİDDET OLAYLARI NEDENİYLE "İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDAN" YARGILANAN DEVRİK BAŞBAKAN ŞEYH HASİNA VE ESKİ İÇİŞLERİ BAKANI ASADUZZAMAN KHAN KAMAL İDAM CEZASINA ÇARPTIRDI.

İLGİLİ HABERLER

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arakçi: 12 Gün Sonra "Artık Daha Güçlüyüz" — Diplomasi ve Nükleer Tartışma
2
İstanbul Vadi Evleri 2. Etap Kura Çekimi 19 Kasım'da
3
Biosun Bilecik Entegre Katı Atık Tesisi Yalova Birliği tarafından ‘Örnek Tesis’ seçildi
4
Tatvan Müftülüğü Aile Danışmanlık Merkezi Açılıyor
5
Sakarya Akyazı'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
6
Türk Kızılay'dan Sudan'a Acil Yardım
7
Kırşehir’de Kaçak Tütün Operasyonu: 230 kg Ele Geçirildi

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler