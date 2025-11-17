Bangladeş'te Şeyh Hasina ve Asaduzzaman Khan Kamal'a İdam Cezası

Bangladeş'te eski liderlere idam cezası

Bangladeş'te özel mahkeme, geçen yıl düzenlenen hükümet karşıtı protestolarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle devirik Başbakan Şeyh Hasina ve eski İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal'ı insanlığa karşı işlenen suçlardan suçlu bularak idam cezasına çarptırdı.

Mahkeme kararı ve cezalar

Başkent Dakka'daki mahkeme, olaylar sırasında verilen emirler ve uygulamalar gerekçesiyle Hasina ile Kamal hakkında idam kararı verdi. Mahkeme, eski polis şefi Abdullah Al-Mamun için ise duruşmaya katkıları ve sunduğu maddi deliller dikkate alınarak 5 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme salonunda ve dışarıdaki tepkiler

Ölüm cezası açıklandığı sırada mahkeme salonunda ve dışarıda kısa süreli tezahüratlar duyuldu. Küçük bir grup, sanıkların idam edilmesini talep eden sloganlar attı. Mahkeme salonunda alkışlar yükselirken hakimler, salon düzeninin korunmasını istedi.

Hasina'nın açıklaması

Mahkeme kararının ardından Hasina, İngiliz ve Fransız haber ajanslarına yaptığı açıklamada kararı eleştirdi. Hasina, kararın seçilmemiş ve demokratik yetkisi olmayan bir hükümet tarafından kurulmuş hileli bir mahkeme tarafından verildiğini savunarak, kararları taraflı ve siyasi motivasyonlu olarak nitelendirdi.

Olayların geçmişi

Bangladeş'te geçen yıl öğrenciler öncülüğünde başlayan hükümet karşıtı gösteriler, 16 Temmuz'da devlet memurlarına sağlanan kontenjan uygulamasına ilişkin protestolarla alevlendi. Öğrenci liderlerinin sivil itaatsizlik çağrısı sonrası binlerce kişi Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasını talep etti. 5 Ağustos Pazartesi günü ülke genelindeki gösteriler sırasında polis ile göstericiler arasında çatışmalar yaşandı; şiddet olaylarına dayanamayan Hasina istifa ederek Hindistan'a kaçtı.

Olayların ardından Genelkurmay Başkanı Waker-uz-Zaman, Hasina'nın kaçışının ardından geçici bir hükümet kurulacağını ve parlamentonun feshedildiğini doğruladı. Geçici hükümete Nobel Barış Ödüllü Muhammed Yunus'un başkanlık edeceği açıklanmıştı.

Can kaybı ve raporlar

Bangladeş Sağlık Bakanlığı, öğrenci protestoları sırasında polis ve güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 621'den fazla kişinin öldüğünü bildirirken, Birleşmiş Milletler söz konusu can kaybını yaklaşık bin 400 olarak aktardı.

