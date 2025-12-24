DOLAR
Bardız Şehitleri Erzurum’da Anıldı: Sarıkamış Harekâtı’nın 111. Yılı

Erzurum Şenkaya'da, Sarıkamış Harekâtı'nın 111. yılı anma programı Bardız Mahallesi'nde gerçekleştirildi; Vali Mustafa Çiftçi ve protokol katıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 14:36
Bardız Şehitleri Erzurum’da Anıldı

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde, 1. Dünya Savaşı’nda Harbiye Nazırı ve Başkomutan Vekili Enver Paşa komutasındaki Osmanlı 3’üncü Ordusu tarafından Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlatılan Sarıkamış Harekâtının 111. yılı anma programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Tören ve Ziyaretler

Birinci Dünya Savaşı’nda Allahuekber ve Soğanlı Dağlarında şehit düşen askerler, Bardız Mahallesinde düzenlenen törende yad edildi. Programa; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, Şenkaya ve Oltu ilçe kaymakam ve belediye başkanları, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Program öncesinde Erzurum Valiliği öncülüğünde Şenkaya Kaymakamlığı ve Şenkaya Belediyesi tarafından organize edilen heyet, Bardız Yayla Şehitliğini ziyaret ederek dua etti ve şehitler adına anıta karanfil bıraktı.

Anma Töreni Ayrıntıları

Anma programı, Bardız Mahallesi Allahuekber Şehitleri Meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törende temsili olarak 85’inci Alay Sancağı Bardız Camiinin minaresine çekildi; okunan ezan ve yapılan saygı atışıyla şehitler bir kez daha minnetle anıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, 111 yıl önce 22 Aralık’ta Sarıkamış Harekâtı’nın başlangıç noktası olan Şenkaya’da, Allahuekber Dağlarını iman ve vatan sevgisiyle aşmaya çalışan aziz şehitlerin azim ve fedakârlık öyküsünün yazıldığını vurguladı.

Anma programı, kahramanlık türküleri ve mehteran ekibinin konseriyle sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

