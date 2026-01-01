DOLAR
Barışın Önündeki Engel: Siyonizm

Haham Yaakov Shapiro, İznik’teki 31. Barış Ödülü töreninde Siyonizm’i, Yahudiliğin değerlerini reddeden ve dünya barışının önündeki engel olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 10:12
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 10:12
Uluslararası Noel Baba Barış Konseyi’nin bu yıl İznik’te düzenlediği "Dünya Barışına Çağı Etkinlikleri" kapsamında verilen 31. Barış Ödülüne layık görülen Anti-siyonist Haham Yaakov Shapiro, İsrail’in eylemlerini ve Siyonizm’i sert bir dille eleştirdi.

Haham Yaakov Shapiro'ın Mesajı

ABD’de yaşayan Haham Yaakov Shapiro, İznik’e gelmeyi çok istediğini ancak şartlarının buna imkân vermediğini belirterek ödülün kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi ve şu mesajı paylaştı:

"İsrail’in gerek içerde gerek dışarda, ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirdiği eylemler, Yahudiliğin geleneksel değer sistemini reddetmek üzere tasarlanmış, siyasi bir ideoloji ve değerler bütünü olan Siyonizm’in sonucudur. Yahudilik şunu öğretir, Güçlü olan kimdir? Nefsine hâkim olandır. Bilge olan kimdir? Herkesten öğrenendir. Onurlu olan kimdir? Başkalarına saygı gösterendir. Siyonizm ise, kurucu babalarından biri olan Vladimir Jabotinsky’nin kendi ifadeleriyle, Yahudilerde bulunan tüm karakter özelliklerinin tam tersini savunmak üzere tasarlanmıştır. Bu ödülün bir hahama verilmesi, Yahudiliğin manevi ve uyumlu yollarına dönüşün, Siyonizm’i terk etmekten geçtiğini vurgulamaktadır. Bu onur için teşekkür ederim."

Konsey Başkanı'nın Değerlendirmesi

Uluslararası Noel Baba Barış Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Karabulut, Papa Leo ve Fener Rum Kilisesi Başpapazı’nın geçen ay "Hristiyan Birliği" adına İznik’te düzenlenen "1. Konsilin 1700. yıl ortak ayini"ne tepki göstermek amacıyla etkinlikleri İznik’te düzenlediklerini belirtti. Karabulut, Haham Yaakov Shapiro’nın uyarılarını şu sözlerle aktardı:

"Haham Yaakov Shapiro’nun Siyonizm’in artık dünya barışının önündeki en büyük engel ve putperestlik olduğunu uzun zamandır görerek uyarması, Siyonistlerin kimlik hırsızlığı ile Yahudiliği kullanarak, İsrail’i var ettiğini ve Siyonizm’i tehlike olarak göstermesi, Siyonizm’e karşı, Yahudiler ile İsrail’in birbirinden ayrı tutulması gerektiğini, mevcut Filistin halkıyla barış içinde bir arada yaşamanın tarihi bir miras olduğunu ifade etmesi etkili oldu."

Etkinlik ve Sonuç Bildirgesi

Etkinlik, açılışı Papa ve Fener Rum Papazı’nın ortak ayiniyle yapılan Göl Bazilikası’nda gerçekleşen ve mehteranın "İstiklal Marşı" ve "Harbiye Marşı" ile son bulan üç günlük programla tamamlandı. Konferansta, Anadolu’nun 7 bin yıllık Türk yurdu olduğu ve bu coğrafyanın mülkiyeti ile kültürel mirasının Türk milletine ait olduğu vurgulandı.

"1700 Önce 1700 Sonra İznik" arama konferansının sonuç beyannâmesi önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

