Hikmet Yıldız Bayburt Defterdarı Olarak Göreve Başladı
Resmi Gazete kararıyla atama yapıldı
Hikmet Yıldız, Bayburt Defterdarlığı görevine atandı ve görevine başladı.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Aksaray Defterdarlığına atanan Naci Günaydın’ın ardından Bayburt’un yeni Defterdarı Hikmet Yıldız oldu.
Aslen Diyarbakırlı olan Yıldız, Gebze Gelir İdaresi Grup Müdürlüğü görevinden Bayburt Defterdarlığına atandı.
Göreve başlamasının ardından defterdarlıkta müdürlerle toplantı yapan Yıldız, kurumun güncel durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Yeni İl Defterdarı Yıldız, Vali Mustafa Eldivan’ı makamında ziyaret etti. Vali Eldivan, nazik ziyareti dolayısıyla Yıldız’a teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.
