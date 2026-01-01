DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.773.778,17 -0,22%

Hikmet Yıldız Bayburt Defterdarı Olarak Göreve Başladı

Gebze'den atanan Hikmet Yıldız, Resmi Gazete kararıyla Bayburt Defterdarı oldu; göreve başlayıp müdürlerle toplantı yaptı ve Vali Mustafa Eldivan’ı ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 11:47
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:47
Hikmet Yıldız Bayburt Defterdarı Olarak Göreve Başladı

Hikmet Yıldız Bayburt Defterdarı Olarak Göreve Başladı

Resmi Gazete kararıyla atama yapıldı

Hikmet Yıldız, Bayburt Defterdarlığı görevine atandı ve görevine başladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Aksaray Defterdarlığına atanan Naci Günaydın’ın ardından Bayburt’un yeni Defterdarı Hikmet Yıldız oldu.

Aslen Diyarbakırlı olan Yıldız, Gebze Gelir İdaresi Grup Müdürlüğü görevinden Bayburt Defterdarlığına atandı.

Göreve başlamasının ardından defterdarlıkta müdürlerle toplantı yapan Yıldız, kurumun güncel durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yeni İl Defterdarı Yıldız, Vali Mustafa Eldivan’ı makamında ziyaret etti. Vali Eldivan, nazik ziyareti dolayısıyla Yıldız’a teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

BAYBURT’UN YENİ DEFTERDARI YILDIZ GÖREVE BAŞLADI

BAYBURT’UN YENİ DEFTERDARI YILDIZ GÖREVE BAŞLADI

BAYBURT’UN YENİ DEFTERDARI YILDIZ GÖREVE BAŞLADI

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kaymakam Sultan Doğru'dan Yeni Yıl Ziyareti: Görev Başındakilere Teşekkür
2
Aydın'da 'Tarım Sahada' Buluşmaları Yeni Yılda da Sürüyor
3
Kışta Göz Enfeksiyonlarına ve Kuruluğuna Dikkat
4
Yatağan'da 100 Metrelik LED Işıklarla Süslenen Traktör İlgi Çekti
5
OMÜ Hayvan Hastanesi 2025'te 30 bin 842 hastaya hizmet verdi
6
İnönü Yaylası'nda 50 cm Kar ve UTV-ATV Keyfi
7
Melikgazi'de Yılda 9000 Ton Atık Geri Dönüşüme Kazandırılıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları