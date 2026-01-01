Hikmet Yıldız Bayburt Defterdarı Olarak Göreve Başladı

Gebze'den atanan Hikmet Yıldız, Resmi Gazete kararıyla Bayburt Defterdarı oldu; göreve başlayıp müdürlerle toplantı yaptı ve Vali Mustafa Eldivan’ı ziyaret etti.