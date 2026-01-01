Patnos’ta Kapalı Köy Yolu Açıldı, 72 Yaşındaki Hasta Hastaneye Sevk Edildi

Patnos’ta Kapalı Köy Yolu Açıldı, 72 Yaşındaki Hasta Hastaneye Ulaştırıldı

Kısa sürede açılan yol sayesinde sağlık ekipleri hastaya ulaşarak müdahalede bulundu

Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Bozoğlak Köyü’nde ikamet eden 72 yaşındaki Ercan Bakır, yüksek ateş şikâyeti üzerine 112 Acil Servisi arayarak yardım talebinde bulundu.

Olayda, yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunun kapalı olması ekiplerin hastaya ulaşmasını güçleştirdi. İhbarın ardından Patnos İlçe Özel İdaresi ekipleri hızla harekete geçerek kapalı olan köy yolunu kısa sürede ulaşıma açtı.

Yolun açılmasıyla birlikte 112 Acil Servis ekipleri Bozova Köyü’ne ulaşarak Ercan Bakır’a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekiplerinin hızlı ve koordineli çalışması sonucu Bakır, ambulansla Patnos Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastanın sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.

Yetkililer, kış şartlarına rağmen vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin 7/24 görev başında olduğunu belirterek, acil durumlarda 112 Acil Servise zaman kaybetmeden bilgi verilmesi çağrısında bulundu.

