Bartın'da Alkollü Şahıs Irmağa Atlayıp İntihar Girişiminde Bulundu, Baygınlık Geçirdi

Bartın'da Kemerköprü Mahallesi'nde ırmağa atlamak isteyen alkollü O.T., polisle konuşurken baygınlık geçirdi; sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 21:18
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 21:18
Bartın'da İntihar Girişimi: Alkollü Şahıs Konuşurken Baygınlık Geçirdi

Kemerköprü Mahallesi'nde olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle sonlandı

Kemerköprü Mahallesi Sosyal Tesisler bahçesinde Bartın Irmağı'na atlamak isteyen O.T. adlı şahsın arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipleri gören O.T., intihar girişiminden vazgeçti ve ekiplerin yanına giderek derdini anlatmaya başladı. Alacağı bulunduğunu ve alamadığını belirten O.T., polis memuru ile konuştuğu sırada aniden baygınlık geçirdi.

Polis ekipleri yere yığılan O.T.'yi kendine getirmeye çalıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan şahıs, ambulansla hastaneye götürüldü.

Yetkililer, alkollü olduğu öğrenilen O.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

