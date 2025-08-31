DOLAR
Bartın'da Aşağıçerçi'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale

Bartın Ulus Aşağıçerçi mevkiindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor; ekipler ilerlemeyi durdurmak için iş makinesi çalışması da başlattı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 16:41
Bartın'da Aşağıçerçi'de Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale

Bartın'da Aşağıçerçi mevkiinde orman yangınına müdahale sürüyor

Küre Dağları Milli Parkı sınırlarındaki Aşağıçerçi köyü mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi.

Alevler ve duman geniş alanda etkili olurken, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışmalar başlatıldı. Ekipler yangının ilerlemesini önlemek amacıyla iş makineleriyle ormanlık alana yol açma çalışması yürütüyor.

Rüzgar ve zorlu arazi şartları ekiplerin çalışmasını güçleştiriyor; ekipler, yangının seyrini kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

Vali Nurtaç Arslan'ın açıklaması

Bartın Valisi Nurtaç Arslan yangın bölgesine gelerek incelemede bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Vali Arslan, gazetecilere yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirterek, şimdilik tahliye söz konusu olmadığını söyledi.

Arılıkta çıktığını değerlendirilen yangının ormana sıçradığını aktaran Arslan, 'Şu an 28 iş makinesi, araç ve 2 helikopter ile yaklaşık 150 personelimizle yangına müdahale ediyoruz. Söndürme çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah büyümeden imkanlarımızı her geçen dakika artırarak yangını söndüreceğiz. Hepimize geçmiş olsun.'

Bartın'ın Ulus ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

