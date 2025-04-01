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Bartın'da İki Otomobil Çarpıştı: 11 Yaralı

Bartın'da meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı. Çarpışmanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 20:22
Bartın'da İki Otomobil Çarpıştı: 11 Yaralı

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucunda 11 kişi yaralandı. Olay, Kaman köyü mevkiinde gerçekleşti.

Emrah O. (33) yönetimindeki 74 AY 124 plakalı otomobil, Ali A. (21) tarafından kullanılan 67 AAG 753 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da devrildi.

Kaza sonucunda sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan toplam 9 kişi yaralandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hızlıca kaza yerine sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın nedeni hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

Bartın'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Bartın'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Bartın'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Bartın'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

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