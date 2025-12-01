Bartın'da Jandarma, Şehit Babasının 993 TL'lik Trafik Cezasını Ödedi

Bartın Kozcağız'da hatalı park cezası yazılan aracın sürücüsünün şehit babası olduğu öğrenilince, jandarma cezasını kendi ödedi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 20:09
Bartın'da Jandarma, Şehit Babasının 993 TL'lik Trafik Cezasını Ödedi

Bartın'da Jandarma, Şehit Babasının 993 TL'lik Trafik Cezasını Ödedi

Kozcağız'ta rutin denetimde duygulandıran hareket

Kozcağız beldesinde rutin trafik denetimi yapan jandarma ekipleri, hatalı park eden 74 AV 334 plakalı araca 993 TL ceza kesti. Ceza makbuzunu imzalayan trafik jandarması Y.Ş., aracın sürücüsünün 1994'te Bingöl'de vatani görevini yaparken teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Komanda Er Ahmet Dönmez'in babası Ali Dönmez olduğunu öğrendi.

Durumu öğrendikten sonra mesai sonrası Dönmez'in kapısını çalan Y.Ş., kendisini tanıttı ve yazdığı cezanın görev gereği olduğunu ancak vicdanen razı olmadığını belirtti. Y.Ş. teklifini şöyle dile getirdi: "Siz bu vatan için evladınızı verdiniz, biz sizin hakkınızı ödeyemeyiz." Teklifi ilk başta kabul etmek istemeyen şehit babası, Y.Ş.'nin ısrarı üzerine ikna oldu.

Şehit babası Ali Dönmez, cezanın kısa süreli park nedeniyle kesildiğini söyleyerek duyarlı davranış için Y.Ş.'ye teşekkür etti. Dönmez, "Bu davranış bir baba olarak yüreğime dokundu. Devletimizin evladımızın emaneti olduğumuzu unutmaması bize güç veriyor" diyerek duygularını aktardı.

Yapılan sohbetin ardından Y.Ş., ikna ettiği şehit babasından makbuzu alarak ceza tutarını kendi cebinden ödedi.

ŞEHİT JANDARMA ER AHMET DÖNMEZ'İN BABASI ALİ DÖNMEZ

ŞEHİT JANDARMA ER AHMET DÖNMEZ'İN BABASI ALİ DÖNMEZ

ŞEHİT JANDARMA ER AHMET DÖNMEZ'İN BABASI ALİ DÖNMEZ

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla Menteşe Yeşilyurt'ta Traktör Devrildi: Kadın İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
2
Amasya Merzifon'da Zincirleme Kaza: Çok Sayıda Yaralı
3
Mardin'de Kuyumcu Kavgası: 1 Ölü, 13 Tutuklu
4
Erdoğan: 'Türkiye Hedeflerine Er Ya Da Geç Ulaşır' — Terörsüz Türkiye ve Ekonomi Vurgusu
5
Merz: 'Ukrayna için önemli günler ve haftalar var' — Berlin'de Tusk ile koordinasyon
6
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Tom Barrack'ı Kabul Etti
7
Yusuf Tekin: "Meslek 5.0" ile Mesleki Eğitimde Zihniyet Değişimi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı