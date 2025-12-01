Bartın'da Jandarma, Şehit Babasının 993 TL'lik Trafik Cezasını Ödedi

Kozcağız'ta rutin denetimde duygulandıran hareket

Kozcağız beldesinde rutin trafik denetimi yapan jandarma ekipleri, hatalı park eden 74 AV 334 plakalı araca 993 TL ceza kesti. Ceza makbuzunu imzalayan trafik jandarması Y.Ş., aracın sürücüsünün 1994'te Bingöl'de vatani görevini yaparken teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Komanda Er Ahmet Dönmez'in babası Ali Dönmez olduğunu öğrendi.

Durumu öğrendikten sonra mesai sonrası Dönmez'in kapısını çalan Y.Ş., kendisini tanıttı ve yazdığı cezanın görev gereği olduğunu ancak vicdanen razı olmadığını belirtti. Y.Ş. teklifini şöyle dile getirdi: "Siz bu vatan için evladınızı verdiniz, biz sizin hakkınızı ödeyemeyiz." Teklifi ilk başta kabul etmek istemeyen şehit babası, Y.Ş.'nin ısrarı üzerine ikna oldu.

Şehit babası Ali Dönmez, cezanın kısa süreli park nedeniyle kesildiğini söyleyerek duyarlı davranış için Y.Ş.'ye teşekkür etti. Dönmez, "Bu davranış bir baba olarak yüreğime dokundu. Devletimizin evladımızın emaneti olduğumuzu unutmaması bize güç veriyor" diyerek duygularını aktardı.

Yapılan sohbetin ardından Y.Ş., ikna ettiği şehit babasından makbuzu alarak ceza tutarını kendi cebinden ödedi.

