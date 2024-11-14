Bartın'da Nesli Tehlike Altındaki Su Samuru Görüntülendi

Bartın'da Su Samuru Gözlemlendi

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, nesli tehlike altındaki su samurunun karada yiyecek araması ve denizde balık avlaması dikkat çekti. Bir balıkçı tarafından cep telefonuyla kaydedilen bu görüntüler, doğa severler için büyük bir sürpriz oldu.

Görüntülerde Neler Var?

Videoda, su samurunun liman bölgesinde denizden çıkarak beton zemin üzerinde gezinirken kıyıdaki teknelere ait ağların arasında yiyecek aradığı görülüyor. Samur, yiyecek bulamayınca denize dalarak avladığı balığı ağızında taşıyor ve bir süre sonra tekrar sahile çıkıyor.

Bu hoş görüntüler, Bartın'ın zengin doğal yaşamını ve su samurlarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.