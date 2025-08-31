Bartın'da Orman Yangını: Aşağıçerçi'de Havadan ve Karadan Müdahale

Bartın'ın Ulus ilçesinde, Küre Dağları Milli Parkı sınırlarındaki Aşağıçerçi köyü mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri ve arazöz sevk edildi.

Alevler ve duman geniş alanda etkili olurken, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

Rüzgar ve arazi şartları, ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor.

Vali İncelemede

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, yangın bölgesine gelerek incelemede bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Vali Arslan, gazetecilere yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Şimdilik bir tahliye söz konusu değil. Yangın rüzgarın da etkisiyle yukarı bölgeye doğru ilerliyor. Gerek iş makineleri gerek itfaiye ekipleriyle yoğun şekilde çalışmamız sürüyor."

