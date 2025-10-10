Bartın'da Sağanak Heyelana Yol Açtı: Bir Ev Tedbir Amaçlı Tahliye Edildi

Kurucaşile'de yoğun yağış sonrası Başköy Meryemler Mahallesi'nde toprak kayması oldu; AFAD ve İl Özel İdaresi müdahale etti, bir ev boşaltıldı.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 16:01
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde etkili olan yağış, Başköy köyü Meryemler Mahallesi'nde toprak zeminin kaymasıyla heyelana yol açtı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi ve inceleme başlatıldı.

Yapılan değerlendirmeler sonucu iki katlı ev, tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekipler ayrıca aynı bölgede risk taşıdığı belirlenen başka bir ev için teknik incelemelerini sürdürüyor.

Vatandaşın anlatımı

Ev sakinlerinden Ersin Ketim, gazetecilere yaptığı açıklamada gece saatlerinde şiddetli yağmur yağdığını ve bir saat arayla iki kez heyelan yaşandığını söyledi. Ketim, "Çok yağış oldu, haddinden fazla yağdı. Durumu bildirmemizin ardından AFAD, jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri geldi. Hepsine teşekkür ederiz, sağ olsunlar, gerekeni yaptılar." dedi.

AFAD, jandarma ve İl Özel İdaresi ekiplerinin bölgedeki incelemeleri ile riskli yapıların tespiti ve gerekli tedbirlerin alınması çalışmaları devam ediyor.

