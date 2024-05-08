Bartın’daki maden faciası davasında 3 mühendise ev hapisli tahliye kararı

Bartın’da 2022’de yaşanan maden faciasında, 43 işçi hayatını kaybetmişti. Facia ile ilgili dava, bugün Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 7'si tutuklu 23 sanığın yargılandığı davanın 7’nci duruşmasında Mahkeme, tutuklu sanıklardan olan 3 mühendis hakkında tahliye kararı verdi.

Mahkeme, “bilinçli taksirle adam öldürme” suçundan yargılanan maden ocağı görevlileri Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, Kartiyelerden Sorumlu Maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Aydın Mengeç hakkında ''ev hapsi'' ve ''yurt dışı yasağı'' adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi. Alınan bu karara madenci yakınları büyük tepki gösterdi.

Mahkemenin kararı ardından açıklama yapan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, “Maden faciası davasında verilen karar sonrası ailelerimiz hem acılı hem de öfkeli. 14 Ekim 2022’de madencilerimiz nasıl göçük altında kaldıysa, adalet de o şekilde göçük altında kalmıştır” ifadelerini kullandı.

Bir sonraki duruşma 6 Ağustos’ta yapılacak.