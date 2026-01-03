DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.875.599,62 -0,5%

Bartın-Karabük’te Zorlu Kışta 112 Ekipleri Evde Bakım Hastasına Zamanında Müdahale Etti

Alabaş-Nebioğlu-Demirköprü mevkiinde 112 ekipleri, yoğun kar ve kötü hava şartlarına rağmen evde bakım hastasına müdahale edip güvenli şekilde hastaneye nakletti.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 21:12
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 21:25
Bartın-Karabük’te Zorlu Kışta 112 Ekipleri Evde Bakım Hastasına Zamanında Müdahale Etti

Bartın-Karabük’te Zorlu Kışta 112 Ekipleri Evde Bakım Hastasına Zamanında Müdahale Etti

Olayın Detayları

Bartın-Karabük sınır hattında bulunan Alabaş-Nebioğlu-Demirköprü mevkisinde genel durumu kötüleşen bir evde bakım hastası için sağlık ekipleri seferber oldu. Bölgede etkili olan olumsuz kış şartları ve yüksek kar kalınlığına rağmen müdahale gerçekleştirilmek üzere harekete geçildi.

Müdahale ve Tahliye

112 Acil Sağlık ekipleri, bölgeye ulaşarak hastaya bulunduğu adreste ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından hasta sedye ile taşınarak güvenli şekilde ambulansla hastaneye nakledildi. Zorlu arazi ve hava koşullarına rağmen zamanında yapılan müdahale sayesinde hastanın tedavisi sağlık kuruluşunda sürdürülüyor.

Ekiplerin Çalışması ve Yetkililerin Mesajı

Ekiplerin özverili çalışması bölge halkı ve yetkililer tarafından takdir topladı. Yetkililer, şartlar ne olursa olsun insan hayatını önceleyen anlayışla en uzak noktalarda dahi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

BARTIN-KARABÜK SINIR HATTINDA BULUNAN ALABAŞ-NEBİOĞLU-DEMİRKÖPRÜ MEVKİSİNDE, GENEL DURUMU...

BARTIN-KARABÜK SINIR HATTINDA BULUNAN ALABAŞ-NEBİOĞLU-DEMİRKÖPRÜ MEVKİSİNDE, GENEL DURUMU KÖTÜLEŞEN EVDE BAKIM HASTASI BİR VATANDAŞ İÇİN SAĞLIK EKİPLERİ SEFERBER OLDU

BARTIN-KARABÜK SINIR HATTINDA BULUNAN ALABAŞ-NEBİOĞLU-DEMİRKÖPRÜ MEVKİSİNDE, GENEL DURUMU...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece’de Silahlı Saldırı: Muhammet Gözsu ve Hasan Ali’nin Cenazeleri Adli Tıp’a Getirildi
2
Bartın-Karabük’te Zorlu Kışta 112 Ekipleri Evde Bakım Hastasına Zamanında Müdahale Etti
3
Altın 2026'da da Yatırımcısını Güldürecek
4
Ankara'da Kuğulu Park'ta 2026 Coşkusu
5
Birlik Haber-Sen 8. Olağan Kurulu: Ömer Budak Güven Tazeledi
6
Silivri'de Lodosu Hiçe Sayıp Denize Girdi — O Anlar Kamerada
7
Yüksekova'da Traktörle Kurtarma: 65 Yaşındaki Hasta Karla Kapalı Yoldan Ambulansta Taşındı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları