Bartın-Karabük’te Zorlu Kışta 112 Ekipleri Evde Bakım Hastasına Zamanında Müdahale Etti

Olayın Detayları

Bartın-Karabük sınır hattında bulunan Alabaş-Nebioğlu-Demirköprü mevkisinde genel durumu kötüleşen bir evde bakım hastası için sağlık ekipleri seferber oldu. Bölgede etkili olan olumsuz kış şartları ve yüksek kar kalınlığına rağmen müdahale gerçekleştirilmek üzere harekete geçildi.

Müdahale ve Tahliye

112 Acil Sağlık ekipleri, bölgeye ulaşarak hastaya bulunduğu adreste ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından hasta sedye ile taşınarak güvenli şekilde ambulansla hastaneye nakledildi. Zorlu arazi ve hava koşullarına rağmen zamanında yapılan müdahale sayesinde hastanın tedavisi sağlık kuruluşunda sürdürülüyor.

Ekiplerin Çalışması ve Yetkililerin Mesajı

Ekiplerin özverili çalışması bölge halkı ve yetkililer tarafından takdir topladı. Yetkililer, şartlar ne olursa olsun insan hayatını önceleyen anlayışla en uzak noktalarda dahi vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

