Cüneyt Özdemir'in Annesi Hamiyet Özdemir Çorum'da Defnedildi

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in annesi Hamiyet Özdemir, Çorum'da kılınan cenaze namazının ardından Hıdırlık Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 14:53
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 14:58
Cenaze töreni Akşemseddin Camii'nde gerçekleştirildi

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in hayatını kaybeden annesi Hamiyet Özdemir, memleketi Çorum'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Defnedilmek üzere cenaze, Çorum Akşemseddin Camii'ne getirildi. Öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Özdemir'in cenazesi Hıdırlık Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine; Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Özdemir ailesi ve yakınları, Cüneyt Özdemir'in meslektaşları ile vatandaşlar katıldı.

