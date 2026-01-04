Cüneyt Özdemir'in Annesi Hamiyet Özdemir Çorum'da Defnedildi
Cenaze töreni Akşemseddin Camii'nde gerçekleştirildi
Gazeteci Cüneyt Özdemir'in hayatını kaybeden annesi Hamiyet Özdemir, memleketi Çorum'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Defnedilmek üzere cenaze, Çorum Akşemseddin Camii'ne getirildi. Öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Özdemir'in cenazesi Hıdırlık Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine; Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Özdemir ailesi ve yakınları, Cüneyt Özdemir'in meslektaşları ile vatandaşlar katıldı.
