Bartın, Zonguldak ve Düzce'de Kardan Kapanan 186 Yerleşim Yeri Ulaşıma Açıldı

Bartın, Zonguldak ve Düzce bölgelerinde etkili olan kar yağışı sonucu kapanan toplam 186 yerleşim yerine ulaşım sağlanmaya başladı.

Bartın İl Özel İdaresi Karla Mücadele Koordinasyon Merkezinden alınan bilgilere göre, kentte son 2 günde aralıklarla devam eden kar nedeniyle merkez ilçede 16, Ulus'ta 13, Amasra'da 3 ve Kurucaşile'de 2 toplamda 34 köy yolunun açılması için 29 araç ve 82 personel ile etkin bir mücadele sürdürüldü.

Ulaşımın yeniden sağlandığı köy yolları sayesinde bölgedeki yaşam normalleşmeye başladı. Ayrıca, kar yağışının devam ettiği bölgelerde olası gelişmelere karşı ekipler hazırlıklarını sürdürüyor.

Zonguldak’ta ise kapanan yollar arasında merkez ilçede 13, Devrek'te 60, Gökçebey'de 3, Çaycuma'da 10, Karadeniz Ereğli'de 42, Alaplı'da 5 ve Kozlu'da 9 köy yolu, ekiplerin özverili çalışmalarıyla ulaşıma açıldı.

Düzce’de de kardan etkilenen 10 köy yolu yeniden ulaşıma kazandırıldı. Ekipler, özellikle yoğun kar yağışı alan yerlerde tedbirlerini en üst seviyede tutarak çalışmalarına devam ediyor.