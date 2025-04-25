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Başakşehir'de Deprem Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları

Çevre Bakanlığı ekipleri, Başakşehir'de yaşanan depremin ardından hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 18:43
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 18:43
Başakşehir'de Deprem Sonrası Hasar Tespit Çalışmaları

Başakşehir'de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmasına başladı.

Hasar tespit çalışmaları çerçevesinde, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir bina incelendi. Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Altan Özmen, hasar tespitinin önemine dikkat çekerek, "Zemin kat, birinci kat ve bodrum katlarımız bizim için kritik. Buralardaki tüm taşıyıcı sistemleri dikkatle inceliyoruz," dedi.

Özmen, vatandaşların hasar durumundan şüphelenmeleri durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne başvurabileceklerini belirtti. İhbarların çoğunluğunun Avcılar, Güngören ve Bahçelievler bölgelerinden geldiğine değinen Özmen, uzman ekiplerin binalara yönlendirildiğini açıkladı.

İlk olarak dışarıdan inceleme yapan ekipler, hasar olup olmadığını tespit etmek için binaya geçiş yapıyor. Özmen, "Öncelikle kolon, kiriş ve perdelere dikkat ediyoruz," diyerek inceleme sürecine dair bilgi verdi.

Özmen, tespit sonucunda hasarsız veya az hasarlı binalar için işleme gerek olmadığını, ancak ağır hasarlı ve acil boşaltılması gereken binaların anında boşaltıldığını ifade etti. Orta hasarlı binalar için ise, vatandaşların yetkilendirilmiş kuruluşlarla performans analizi yaptırabileceğini ve güçlendirilemeyecek durumda olanların yıkım sürecine girebileceğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İstanbul'da meydana gelen depremlerin...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından Başakşehir'de hasar tespit çalışması gerçekleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İstanbul'da meydana gelen depremlerin...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından Başakşehir'de hasar tespit çalışması gerçekleştirdi.

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