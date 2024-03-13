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Başakşehir'de Eros isimli kediyi öldüren İbrahim Keloğlan'a 2 Yıl 6 ay hapis

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Eros isimli kedinin acımasızca öldürülmesiyle ilgili dava sonuçlandı. İbrahim Keloğlan, asansörde kediyi sıkıştırıp tekmeleyerek öldürmek suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 13.03.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 16:33
Başakşehir'de Eros isimli kediyi öldüren İbrahim Keloğlan'a 2 Yıl 6 ay hapis

Başakşehir'de Kedi Katili 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

Başakşehir ilçesinde yaşanan vahşi olayın ardından adalet yerini buldu. Eros isimli masum bir kedinin acımasızca öldürülmesiyle ilgili yapılan yargılama sonucunda İbrahim Keloğlan, hak ettiği cezayı aldı. Mahkeme kararıyla birlikte hayvanlara karşı işlenen suçların cezasız kalmayacağı bir kez daha gösterildi.

Kediyi Tekmeleyen Şahsa Hapis Cezası!

Başakşehir'de yaşanan vahşi olayın ardından İbrahim Keloğlan isimli şahıs, sıkı bir yargılama sürecinden geçti. Mahkeme, kediyi öldürmek suçundan Keloğlan'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Adalet Bakanı Tunç'tan Kedi Katiliyle İlgili Açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eros isimli kedinin ölümüyle ilgili yapılan yargılama sürecini değerlendirdi. Tunç, sanık hakkında verilen cezanın önemine vurgu yaparak, "Her canlının yaşam hakkı kutsaldır. Can dostlarımıza yapılan her türlü kötü muameleye karşı adalet her zaman tecelli edecektir." dedi.

Yurt Dışına Çıkış Yasağı Verildi

Mahkeme kararının ardından İbrahim Keloğlan'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Bu kararla birlikte Keloğlan, ülke sınırları dışına çıkamayacak.

İbrahim Keloğlan'a verilen ceza, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadar verilen en yüksek ceza oldu. Bu kararla hayvanlara karşı işlenen suçların ciddiyeti bir kez daha vurgulanmış oldu

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