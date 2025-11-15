Başakşehir'de Kuyumcu Soygunu EVA Group Güvenliğiyle 63 Saniyede Engellendi

12 Kasım saat 04.27'de Başakşehir'de bir sitedeki kuyumcuya yönelik soygun girişimi, EVA Group güvenlik ekibinin 63 saniyelik hızlı müdahalesiyle önlendi. Olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayın ayrıntıları

Bilgilere göre, gece görevindeki CCTV Görevlisi Merve Özdemir, kamera görüntülerinde 3 şahsın şüpheli hareketlendiğini fark etti ve durumu sahadaki ekip amiri Mürsel Uçan'a bildirdi. Ekip amiri ile güvenlik görevlisi Emirhan Çetinkaya araçlarıyla korna çalarak belirtilen kuyumcuya intikal etti; alarmın verildiği andan itibaren şüphelilerin bulunduğu noktaya ulaşma süresi 63 saniye olarak kaydedildi.

Deliller ve emniyet müdahalesi

Hırsızlar, kepenkleri açmak için yanlarında getirdikleri levye ve demir makası gibi araçları olay yerinde bırakarak kaçtı. Olay yeri inceleme ekipleri çalışırken, güvenlik görevlileri bu suç aletlerini toplayıp polis ekiplerine teslim etti. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.

Güvenlik görevlisinin açıklaması

Merve Özdemir şöyle dedi: "Kamera takibi yaparken 3 şüpheli şahsın kuyumcuya yöneldiğini fark ettim. Amirimize ve devriyeye haber verdim. Anında bölgede intikal ettiler. Kornaya basarak gittikleri için şahıslar sesi duyunca panik halinde araçlarına kaçtılar. Kaçarken de yanlarında getirdikleri suç aletleri olan demir kesme makası, levye gibi unsurları yere düşürdüler. Bu suç aletleri amir ve devriye tarafından muhafaza altına alındı. Polis memurları anında bölgeye intikal etti ve suç unsurlarını onlara teslim ettiler. Daha sonra polis ve olay yeri inceleme ekibi geldi. Aracın ve şahısların görüntülerini aldılar. Kuyumcu sahibi ve amirlerimiz teşekkür edip ödül verdiler. Görevimizi yaptığımız için mutluyuz. Şirketimiz tarafından her ay online ve fiziki şekilde düzenli olarak toplantılar düzenleniyor. Aldığımız eğitimler sonucunda da olaya hızlı bir şekilde müdahale ettik".

EVA Group'un değerlendirmesi

Genel Müdür Yardımcısı Furkan Sarıtaş olayla ilgili, "Olayın herhangi bir zarara dönüşmeden arkadaşlarımızın hızlı müdahalesi ile sonuçlanmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Güvenlik görevlisi çalışma arkadaşlarımızın olayı tespit edip iş yerine gitmesi ve hırsızların kaçması toplamda 63 saniye sürüyor. Biz sahada çalışmakta olduğumuz binlerce güvenlik personelimizle beraber ayda en az 4-5 online eğitim yapıyoruz. Ekstradan sahada fiziki eğitim ve denetimler veriyoruz. Bu yüzden güvenlik arkadaşlarımız sürekli diri bir şekilde görevinin başında. Saat kaç olursa olsun pür dikkat takip ediyorlar" dedi.

Sarıtaş ayrıca, "Olay gece 04.27’de herkesin tam uyuduğu saatte gerçekleşiyor. Güvenlik görevlilerimizin kameralarının başında pür dikkat kameraları takip ettiğini ve devriyedeki arkadaşlarımızın da ne kadar hızlı bir şekilde olaya intikal ettiğini görmüş olduk. Kuyumcu sahibi güvenlik arkadaşlarımıza hassas bir şekilde görevlerini yaptığı için ödül verdi. Biz de EVA Group ailesi olarak personel arkadaşlarımıza hem takdir belgesi hem de memnuniyet ve aidiyet duygularını artırmak için ödül verdik. Tüm personellerimizin ay içerisindeki çalışmalarını izleyerek ‘ayın kahramanı’ adı altında pirim ve ödüller veriyoruz. Çünkü biz onlara ne kadar sahip çıkarsak onlarında bize bu şekilde sahip çıkacağını biliyoruz. Koruduğumuz ve korumakta olduğumuz her alanda görevimizin başındayız. Müşterilerimizin rahat bir şekilde evlerinde uymalarını istiyoruz çünkü biz yedi yirmi dört saat görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı.

Kuyumcu sahibinin ve yönetimin tepkisi

Kuyumcu sahibi ve EVA Group yönetimi, güvenlik personelinin dikkat ve hızını ödüllendirerek takdir etti. CCTV görüntülerinde hırsızların olaydan dakikalar önce keşif yaptığı ve güvenlik görevlilerinin korna sesi üzerine panikleyip kaçtıkları görüldü. EVA Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Aydın ise, "Çalışma arkadaşlarımızın gayreti ve başarısı bizleri her zaman onurlandırmıştır. Gerçekleşen olayda görevini yapan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

