Başakşehir'de Okul Kantininde Gıda Zehirlenmesi İddiası: Kantinci Çift Gözaltında

Başakşehir'de okul kantininde gıda zehirlenmesi iddiası

Başakşehir'de bir ortaokulda kantinden alınan gıda ve içecekleri tükettikten sonra yaklaşık 30 öğrenci mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastanelere başvurdu. Olay üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi okula sevk edildi.

Olayın seyri

Öğrenciler kantinden yiyecek ve içecek tükettikten bir süre sonra rahatsızlık hissetti. Veli Doğan Başak'ın aktardığına göre zehirlenme vakası saat 15.00 sıralarında başladı ve ailelere bilgi saat 18.00 civarında ulaştı. İlk müdahalenin ardından çocuklar, sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı; kantini işleten karı-koca gözaltına alındı ve kantinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu öğrenildi.

Velilerin açıklamaları

Veli Doğan Başak, "Çocukların çoğu yedikleri gıdalardan zehirlendi. Farklı farklı şeylerden çocuklar zehirlendi. Çocuklar şu anda yeni yeni kendilerine geliyorlar" dedi.

Rahatsızlanan bir diğer veli Oğuz Ateş ise, "Çiğ köfte yemişler, saat 15.00-15.30 gibi buraya geldik. Doktorumuz bizimle ilgilendi. Gerekli kan testlerini verdik. Daha sonrasında başka çocuklar da gelmeye başladı. Çocuklara sorduğumda döner, köfte gibi şeyler yediklerini söylediler. Kaymakam bey geldi, ona da söyledik, durumu aktardık. O da konuyla ilgilendiğini söylediler. Takip ediyorlar. Konunun takipçisi olacağız" diye konuştu.

Sağlık durumu ve soruşturma

Hayati tehlikesi olmayan öğrencilerin tedavilerine devam ediliyor. Olayla ilgili polis ve sağlık ekiplerinin yürüttüğü inceleme sürüyor.

