Başakşehir'de plastik atölyesinde yangın: İtfaiye müdahale ediyor

Başakşehir'de, bir plastik malzeme üretim atölyesinde yangın çıktı. Olay, İkitelli Organize Sanayi Bölgesindeki Esot A1 Blok Sokak'ta bulunan tesisin 2. katında meydana geldi.

Müdahale ve sevk edilen ekipler

Yangının henüz bilinmeyen bir nedenle başladığı belirtilirken, itfaiye ekipleri fabrikada söndürme çalışmalarına devam ediyor. Bölgedeki ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışma sürdürüyor.

Ayrıca, Depo Ardiyeciler Sanayi Sitesi (DEPARKO)'ndeki nakliye deposunda akşam saatlerinde çıkan yangının ardından yapılan soğutma çalışmalarında görev alan itfaiye ekipleri, tedbiren bu noktaya da sevk edildi.

Yetkililer ve müdahale ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor; gelişmeler aktarıldıkça kamuoyuna bilgi verilecek.