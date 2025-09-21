Başakşehir'de Plastik Atölyesinde Yangın — İtfaiye Müdahale Ediyor

İkitelli OSB'de Esot A1 Blok Sokak'taki plastik atölyesinin 2. katında çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor; DEPARKO'ya takviye ekipler sevk edildi.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 00:28
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 00:28
Başakşehir'de Plastik Atölyesinde Yangın — İtfaiye Müdahale Ediyor

Başakşehir'de plastik atölyesinde yangın: İtfaiye müdahale ediyor

Başakşehir'de, bir plastik malzeme üretim atölyesinde yangın çıktı. Olay, İkitelli Organize Sanayi Bölgesindeki Esot A1 Blok Sokak'ta bulunan tesisin 2. katında meydana geldi.

Müdahale ve sevk edilen ekipler

Yangının henüz bilinmeyen bir nedenle başladığı belirtilirken, itfaiye ekipleri fabrikada söndürme çalışmalarına devam ediyor. Bölgedeki ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışma sürdürüyor.

Ayrıca, Depo Ardiyeciler Sanayi Sitesi (DEPARKO)'ndeki nakliye deposunda akşam saatlerinde çıkan yangının ardından yapılan soğutma çalışmalarında görev alan itfaiye ekipleri, tedbiren bu noktaya da sevk edildi.

Yetkililer ve müdahale ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor; gelişmeler aktarıldıkça kamuoyuna bilgi verilecek.

İLGİLİ HABERLER

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Suudi Arabistan'tan Yemen'e 368 Milyon Dolarlık Ekonomik Destek
2
Tunus ve Fas'ta Gazze'ye Destek Gösterileri – İsrail'in 'Soykırımı' Protesto Edildi
3
Yılmaz'dan Özel'e Yanıt: Erdoğan-Trump Görüşmesi ve Türkiye-ABD Gündemi
4
Intervision Moskova'da: Vietnamlı Duc Phuc birinci oldu
5
Başakşehir'de Plastik Atölyesinde Yangın — İtfaiye Müdahale Ediyor
6
Rize Çamlıhemşin'de İş Makinesi Heyelan Altından Son Anda Kurtuldu

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü