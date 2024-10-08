Başakşehir'de Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Yakalandı

Başakşehir'de Korkutan Silahlı Saldırı

İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda, 39 yaşındaki Emrah Özakyıldız yaşamını yitirdi, yanında bulunan M.K. ise yaralandı.

Olayın Ardından Başlatılan Operasyon

Söz konusu saldırının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı bir araştırma başlatıldı. İlk belirlemelere göre, yaşanan olayın aile içi bir husumetten kaynaklandığı belirlendi.

Şüphelilerin Yakalanma Süreci

Olayla bağlantılı olarak aranan şüphelilerden Selçuk G., 26 Eylül'de Küçükçekmece'de yakalanarak tutuklandı. Ayrıca, Aslan G. ise olayda kullanıldığı değerlendirilen iki tabancayla birlikte 7 Ekim'de yakalandı. Aslan G.'nin oğlu Polat G. de şüphelilerle birlikte hareket ettiği düşünülerek gözaltına alındı.

Adliyeye Sevk Edilen Şüpheliler

Selçuk G. ve Aslan G., adli sürecin başlamasının ardından emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olay, bölgede büyük bir infiale yol açtı. Bu tür olayların önlenmesi için toplumda daha fazla farkındalık ve güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği vurgulanıyor.