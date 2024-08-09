Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı Açılışı Gerçekleşti

Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı'nın Açılışı

İstanbul - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00'de Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen açılış programına katıldı. Başakşehir Futbol Akademisi ve Kupa Meydanı'nın açılışı, spor alanındaki gelişimi desteklemek amacıyla gerçekleştirildi.

Şampiyonlar Yetişiyor

Açılışta konuşan Erdoğan, Türkiye'nin genç yeteneklerini keşfetmek ve onları desteklemek için böyle projelerin hayati öneme sahip olduğunu belirtti. "Bu akademi, geleceğin şampiyonlarını yetiştirecek," dedi.