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Başakşehir Şamlar Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, Başakşehir'de yeni aile sağlığı merkezinin açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 12:47
Başakşehir Şamlar Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Açıldı

Başakşehir'de Yeni Bir Sağlık Merkezi Daha Açıldı

İstanbul'da sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla yeni bir adım atıldı. Başakşehir'de Şamlar Aile Sağlığı Merkezi, düzenlenen törenle hizmete girdi. İstanbul Valisi Davut Gül, açılışta önemli mesajlar verdi.

İstanbul'da Sağlık Merkezleri Sayısı Artıyor

Vali Gül, İstanbul'da her hafta bir aile sağlık merkezi açıldığını belirterek, "Yıl sonuna kadar inşallah 100 yeni aile sağlık merkezini tamamlamış olacağız. Gelecek sene de yine bu tempoyla devam edeceğiz" dedi. Gül, mahalle ölçeğinde aile sağlık merkezlerinin sayısının arttırılması gerektiğinin altını çizdi.

İstanbul'un Sağlık Alt Yapısı Gelişiyor

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, 2002 yılında İstanbul'daki hastane yatak sayısının 19.715 olduğunu, bugün ise bu sayının 45.471'e ulaştığını açıkladı. Güner, bu yatakların büyük bir kısmının otel konforunda hizmet vererek sağlandığını ifade etti.

Sağlık hizmetleri konusunda İstanbul'un uluslararası bir cazibe merkezi haline geldiğini de belirten Güner, dünyanın çeşitli ülkelerinden hastaların sağlık hizmeti almak üzere kente geldiğini aktardı.

Aile Sağlığı Merkezlerinin Önemi

Güner, İstanbul'da 2002 yılında sadece 212 sağlık ocağı bulunduğunu, bu sayının bugün 1096'ya çıktığını belirtti. "Sayın Valimizin himayesinde yürütülen 'İyiliğin Bin Hali' projesiyle birlikte bu yıl 100 yeni aile sağlığı merkezinin daha açılması hedefleniyor" dedi. Merkezlerin sadece aşı ve gebelik takibi değil, aynı zamanda kanser taramaları ve kronik hastalık takibi gibi hizmetler sunduğunu ekledi.

Başakşehir'de Sağlık Yatırımları Devam Ediyor

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da ilçedeki sağlık yatırımlarına dikkat çekerek, "Sağlık Bakanlığımızdan aldığımız destekle yeni sağlık merkezlerini kısa sürede tamamlayarak hedeflenen kişi başına düşen sağlık hizmeti ortalamalarına ulaşmayı amaçlıyoruz" dedi.

Dualar eşliğinde gerçekleşen açılışın ardından Başakşehir Şamlar Aile Sağlığı Merkezi'nin kurdelesi kesildi.

İstanbul Valiliğinin koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğünce Başakşehir Belediyesi ile...

İstanbul Valiliğinin koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğünce Başakşehir Belediyesi ile hayırseverlerin katkılarıyla yapılan Başakşehir Şamlar Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmet vermeye başladı. İstanbul Valisi Davut Gül (sol 4), l Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner (sağ 3), Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu (sol 3) ve protokol üyeleri Başakşehir Şamlar Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı için kurdele kesildi.

İstanbul Valiliğinin koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğünce Başakşehir Belediyesi ile...

İstanbul Valiliğinin koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğünce Başakşehir Belediyesi ile hayırseverlerin katkılarıyla yapılan Başakşehir Şamlar Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmet vermeye başladı. İstanbul Valisi Davut Gül (sol 4), l Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner (sağ 3), Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu (sol 3) ve protokol üyeleri Başakşehir Şamlar Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı için kurdele kesildi.

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