Başakşehir Şamlar Tabiat Parkı Beyaza Büründü — Kartpostallık Kar Manzarası

İstanbul'da etkili kar yağışı Başakşehir Şamlar Tabiat Parkı'nı beyaza süsledi; kartpostallık görüntüler dronla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 15:03
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 15:04
Kar manzaraları havadan görüntülendi

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, Başakşehir Şamlar Tabiat Parkını beyaz örtüyle kapladı.

Yoğun kar yağışı sonucunda evlerin ve araçların üzeri karla kaplanırken, parkta da aralıksız süren yağışla birlikte kartpostallık manzaralar oluştu.

İzleyenleri kendine hayran bırakan bu eşsiz görüntüler, dronla görüntülendi ve havadan kaydedilen sahneler kentin kış güzelliğini gözler önüne serdi.

İstanbul genelinde etkili olan kar yağışının şehirdeki yaşamı nasıl etkilediği ve doğal alanlarda oluşturduğu değişim, Şamlar Tabiat Parkı'ndaki beyaz örtü ile bir kez daha dikkat çekti.

